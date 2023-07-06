К каким проблемам с психикой может привести плохой слух
Согласно данным Шведской ассоциации слабослышащих людей, примерно 1,5 миллиона шведов живут с той или иной формой потери слуха. Снижение слуха, кроме того, может привести к развитию психологических проблем.
Считается, что потеря слуха может привести сразу к нескольким проблемам с психическим здоровьем. Это депрессия, беспокойство, печаль.
В целом плохой слух значительно влияет на жизнь человека. Он может привести к ухудшению качества жизни, ощущению ограниченности и изоляции в социальной жизни, плохому настроению, депрессивному расстройству. Хорошо известно также, что потеря слуха - это когнитивное бремя. Попытки не отставать от разговора могут быть для человека очень утомительными. Наконец, снижение слуха связано с повышенным риском возникновения старческого слабоумия.
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