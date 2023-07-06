Врач рассказал, почему возникает отит и как вовремя его распознать
Воспаление уха при неблагоприятном исходе может привести к развитию внутричерепной инфекции. Как избежать осложнений отита, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-отоларинголога, хирурга Данила Сумарокова.
Распознать проблему можно по острой простреливающей или пульсирующей боли, которая усиливается при повороте головы, разговоре, сморкании и жевании.
Симптомы заболевания:
- заложенность уха;
- чувство сдавливания;
- выделение гноя;
- повышение температуры тела до 38-39 градусов;
- ощущение переливания жидкости в ухе.
Причиной воспаления может стать травма или переохлаждение, а также слабый иммунитет. Иногда отит развивается из-за искривления носовой перегородки или аллергии. Кроме того, он может стать последствием некоторых заболеваний:
- острые респираторные вирусные инфекции;
- аденоиды;
- грипп;
- ринит;
- синусит.
Сумароков отметил, что любое воспаление уха чрезвычайно опасно и обращаться к врачу нужно сразу после обнаружения симптомов.