Врач рассказал, почему возникает отит и как вовремя его распознать

Воспаление уха при неблагоприятном исходе может привести к развитию внутричерепной инфекции. Как избежать осложнений отита, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-отоларинголога, хирурга Данила Сумарокова.

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Распознать проблему можно по острой простреливающей или пульсирующей боли, которая усиливается при повороте головы, разговоре, сморкании и жевании.

Симптомы заболевания:

заложенность уха;

чувство сдавливания;

выделение гноя;

повышение температуры тела до 38-39 градусов;

ощущение переливания жидкости в ухе.

Причиной воспаления может стать травма или переохлаждение, а также слабый иммунитет. Иногда отит развивается из-за искривления носовой перегородки или аллергии. Кроме того, он может стать последствием некоторых заболеваний:

острые респираторные вирусные инфекции;

аденоиды;

грипп;

ринит;

синусит.