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Врач рассказал, почему возникает отит и как вовремя его распознать

Воспаление уха при неблагоприятном исходе может привести к развитию внутричерепной инфекции. Как избежать осложнений отита, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-отоларинголога, хирурга Данила Сумарокова.

Врач рассказал, почему возникает отит и как вовремя его распознать
© Клопс.ру

Распознать проблему можно по острой простреливающей или пульсирующей боли, которая усиливается при повороте головы, разговоре, сморкании и жевании.

Симптомы заболевания:

  • заложенность уха;
  • чувство сдавливания;
  • выделение гноя;
  • повышение температуры тела до 38-39 градусов;
  • ощущение переливания жидкости в ухе.

Причиной воспаления может стать травма или переохлаждение, а также слабый иммунитет. Иногда отит развивается из-за искривления носовой перегородки или аллергии. Кроме того, он может стать последствием некоторых заболеваний:

  • острые респираторные вирусные инфекции;
  • аденоиды;
  • грипп;
  • ринит;
  • синусит.

Сумароков отметил, что любое воспаление уха чрезвычайно опасно и обращаться к врачу нужно сразу после обнаружения симптомов.