Инфекционист назвал главную причину отравлений грибами

Самая часто встречающаяся причина отравлений – это плохие навыки идентификации сортов растения, говорит врач. На долю отравлений, спровоцированных слабыми познаниями грибника, приходится 95% случаев.

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«Как правило, в пищу употребляют токсичный продукт, внешне напоминающий съедобную разновидность: строчки, ложные лисички, опята или маслята», – поясняет Андрей Поздняков.

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Симптомы при отравлении ядовитыми грибами разные, все зависит от вида ядовитого гриба и дозы, продолжает собеседник VN.ru.

Тяжелые отравления, как правило, развиваются при употреблении 1 грамма безусловно ядовитого гриба на 1 кг массы тела человека.

«Высокоядовитые грибы, например, бледная поганка, некоторые виды мухоморов, вызывают рвоту, боли в животе, расстройство кишечника. Далее у человека могут появиться отеки, галлюцинации и нарушения сознания вплоть до комы», – продолжает эксперт.

Отравлениями страшны не только мухоморы, но и благородные грибы, например, белые грузди: если вы их неправильно приготовили, также рискуете попасть в больницу.

«Погрешности при кулинарной обработке – это вторая по популярности причина отравления грибами «после сбора не тех грибов». Дело в том, что некоторые виды растения, например, чернушки, белые грузди, содержат едкий млечный сок, раздражающий ткани пищеварительного тракта. Для его ликвидации продукт вымачивают на протяжении нескольких часов», – говорит Андрей Поздняков.

При поедании недостаточно обработанных плодовых тел и возникают признаки гастроэнтерита – повторной рвоты, болей в животе и жидкого стула.

Отравиться можно и после плохой промывки грибов. Если на лесных дарах во время заготовки остались частички почвы, все это в закрытой таре начнет мощно вырабатывать токсины.

Заподозрить отравление грибами не сложно, продолжает врач.

«Если у вас возникла рвота и понос, а грибы вы ели 2 недели назад – наверное, они здесь не виноваты. А вот если употребление грибов было в течение 1-3-5 дней назад от начала таких симптомов, то, скорее всего виноваты они», – поясняет врач-инфекционист.

Чтобы избежать отравлений, не надо полагаться на авось, констатирует собеседник VN.ru.