Россиян предупредили об опасности неправильного хранения лекарств

«Во время неправильного хранения лекарства становятся менее эффективными. Также у некоторых людей могут усиливаться побочные реакции на них. Допустим, человек кладет капли на весь день в машину или сумочку и только в конце дня ставит в холодильник. После 12 часов при температуре выше 20 градусов срок годности препарата сократится, он может действовать не так качественно, как было заявлено. Даже если вы потом поместите капли в холодильник, это не означает, что препарат восстановится», — объяснил Гарольд Власов в интервью радио Sputnik.