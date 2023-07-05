5 скрытых признаков высокого артериального давления

От высокого артериального давления или гипертонии страдает множество людей по всему миру. Опасность этой болезни заключается в том, что чаще всего она протекает бессимптомно. Чтобы выявить гипертонию, необходимо обращать внимание на определенные знаки.

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Подробнее о признаках, которые указывают на высокое артериальное давление, — в материале "Рамблера".

Головная боль и головокружение

При гипертонии вместе с головной болью нередко возникает и головокружение. Часто люди списывают эти симптомы на стресс или усталость. Однако если вы регулярно сталкиваетесь с головокружением, важно поговорить с врачом, чтобы выяснить его основную причину.

Одышка и боль в груди

Когда давление слишком высокое, то сердце начинает работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь. Это может привести к боли или дискомфорту в груди, а также к одышке. Если у вас появились эти симптомы, тут же обратитесь за медицинской помощью. Они могут быть признаками сердечного приступа или другого серьезного заболевания.

Черные мушки в глазах

Из-за спазма сосудов некоторые участки глаза начинают испытывать дефицит кислорода. В этом случае перед глазами могут мелькать черные точки, похожие на мушек. Если давление будет повышаться очень часто, то это может привести к повреждению сосудов глаз и развитию гипертонической ретинопатии.

Шум в ушах

В одном ухе может резко и внезапно начать очень сильно шуметь. Этот шум является одним ярких признаков высокого артериального давления. Если он вызван гипертонией, то вам стоит начать контролировать артериальное давление: уменьшить потребление кофеина, избегать эмоциональных нагрузок и стрессов.

Повышенная потливость