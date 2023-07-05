«Это не шутка и не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — рассказал врач.