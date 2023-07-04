Почему нельзя пить воду из родника: отвечает Роспотребнадзор
Сотрудники Роспотребнадзора рассказали жителям Северной столицы, что пить воду из родника опасно. Таким образом граждане могут причинить вред своему здоровью. «ФедералПресс» рассказывает, чем можно заболеть, если пить воду из родника, и каким образом можно обезопасить себя.
Почему нельзя пить воду из родника
Природная вода может содержать большое количество примесей и веществ, которые опасны для здоровья, уточнили сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.
В ведомстве напомнили, что родник – это естественный выход глубоких вод. Однако порой воды могут находиться не слишком глубоко. Кроме того, жидкость никто не фильтрует. В отличие от воды из-под крана.
В Роспотребнадзоре добавили, что пить воду из родника или нет – выбор каждого. Однако рекомендовали отдавать предпочтение безопасной очищенной воде.
Чем можно заболеть, если пить воду из родника, и как себя обезопасить
В родниках встречаются вирусы гепатита А и кишечные вирусы, вызывающие диарею. Кроме того, есть опасность, что недалеко могут находиться свалки. Тогда вода может стать источником загрязнения химического и биологического характера.
Состав родниковой воды постоянно меняется под воздействием разных факторов. Вода в одном и том же роднике в разные периоды может различаться по составу. Часто ее качество ухудшается в весеннее время, когда активно тает снег. Специалисты утверждают, что родник должен быть благоустроен, а воду должны проверять.
Узнать, есть ли в городе родники, вода которых пригодна для питья можно, если обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.