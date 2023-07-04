4 болезни, которые вы можете подхватить во время купания в море

После купания в море люди иногда ощущают себя некомфортно. К сожалению, морскую воду нельзя считать полностью безопасной. В ней водятся бактерии, из-за которых вы можете подхватить инфекцию.

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Подробнее о болезнях, которые грозят купальщикам, — в материале "Рамблера".

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Гастроэнтерит

Наиболее распространенное заболевание, которым можно заразиться через морскую воду, — это кишечный грипп или ротовирусный гастроэнтерит. Он протекает в различных формах и может иметь следующие симптомы: тошнота, рвота, лихорадка, головная боль или боль в животе. Чтобы избежать этого заболевания, стоит купаться исключительно на специально оборудованных пляжах, которые проверяет санитарная служба. Старайтесь плотно закрывать рот. Если ныряете, то лучше использовать для это необходимое оборудование.

Диарея

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, если вода загрязнена микробами, которые вызывают диарею, то пловцу достаточно проглотить лишь небольшое ее количество, чтобы заразиться. Кроме того, морская вода полна соли, которая задерживает воду в организме. Когда вы выводите эту соль, она забирает с собой большое количество воды, что приводит к диарее.

Наружный отит

Наружный отит — его еще называют "ухом пловца" — возникает, когда вода задерживается в наружном слуховом проходе, что приводит к появлению бактерий или грибка. Заболевание может вызывать зуд, боль и отек. Иногда из уха вытекает гной. Чтобы защитить себя, тщательно вытирайте уши после купания мягким полотенцем. Вы также можете наклонить голову в сторону и осторожно потянуть за мочку уха: это поможет воде вытечь. Есть и другой вариант: включите фен на слабом огне в нескольких сантиметрах от ушей.

Легионеллез

Обычно эту легочную болезнь вызывает купание в пресноводной воде, однако в 2005 году исследователи из Вудсхолского океанографического института обнаружили 32 вида бактерий Legionella в морской воде. Легионеллез характеризуется следующими симптомами:

Кашель

Одышка

Боль в груди

Лихорадка

Боли в мышцах

Головные боли

Тошнота

Спутанность сознания