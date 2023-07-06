В Пакистане мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой

В пакистанском городе Лахор 30-летний Мустафа Шафик заразился амебой под названием Неглерия Фоулера. Об этом сообщила газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.

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Отмечается, что мужчину с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью доставили в больницу в воскресенье. В понедельник лаборатория подтвердила присутствие Naegleria fowleri, известной как «поедающая мозг» амеба. Мужчина не выжил.

Как уточняет издание, это первый случай заражения данной инфекцией в Лахоре, и четвертый — в стране. До этого сообщалось о трех случаях заражения в городе Карачи.