Бег, аэробика, силовые тренировки: как можно отсрочить деменцию

Общеизвестно, что физическая активность и здоровый образ жизни могут выступать в качестве профилактики различных заболеваний, в том числе деменции. Болезнь Альцгеймера, в свою очередь, является самым распространенным типом приобретенного слабоумия, при котором головной мозг перестает выполнять функции должным образом.

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Ученые из года в год проводят исследования, стремясь найти новые методы и инструменты предотвращения наступления данного недуга. Ранее, например, было выявлено, что чем больше спорта в жизни пациента, тем меньше болезнь проявляет себя. Но каким именно упражнениям следует отдавать предпочтение?

Подробности – в материале "Рамблера".

Исследование

Как отмечают исследователи, главным условием является регулярность физической нагрузки. Как длительные пробежки на свежем воздухе, так и аэробика позитивно отразятся на работе мозга и помогут отсрочить развитие болезни Альцгеймера. Однако, как недавно выяснилось, силовые тренировки оказывают особый эффект на пациентов с данным типом деменции.

Ученые провели эксперимент – как это часто бывает, на крысах. К хвостам грызунов с мутацией в мозге и без нее привязывали грузы, которые составляли от 75% до 100% их массы тела. Подопытные бегали, поднимались и спускались по ступенькам, то есть имитировали выполнение упражнений с отягощениями.

Результаты

По прошествии четырех недель у крыс из контрольной группы (с мутацией) взяли образцы крови и измерили уровень кортикостерона в плазме (эквивалентен кортизолу у людей). Уровень гормона был в норме, а анализ их мозговой ткани показал снижение образования бета-амилоидных бляшек.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что физическая активность может обратить вспять невропатологические изменения в организме, которые вызывают клинические симптомы заболевания", – резюмировал один из авторов исследования.