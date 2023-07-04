Нейрохирург рассказал, что делать при мигрени

При первых признаках мигрени нужно попытаться расслабиться, чтобы облегчить свое состояние. По словам нейрохирурга Ильи Алмазова, этого можно достичь, если вздремнуть в полумраке. Поэтому при мигрени нужно выключить свет, обеспечить тишину и поспать, рассказал он в разговоре со Sport24.

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Также почувствовать себя лучше поможет тёплый или холодный компресс, положенный на голову или шею. Еще один совет – выпить два стакана воды. По словам нейрохирурга, это действенный метод для снятия симптомов мигрени.