От каких болезней защитят добавки омега-3

Омега-3 жирные кислоты имеют целый ряд преимуществ для здоровья. В том числе с уменьшением воспаления, укреплением иммунитета и защитой от некоторых заболеваний.

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Существует три основных разновидностей омега-3. Это альфа-линоленовая кислота (АЛК), докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК). Главный способ повышения уровня омега-3 при этом - потребление продуктов, содержащих эти кислоты, и добавок.

Kerry

Национальная медицинская академия рекомендует мужчинам в день потреблять 1,6 г АЛК, женщинам - 1,1 г АЛК. Беременным и кормящим женщинам нужно получать этого вещества ещё больше.

АЛК входит в состав грецких орехов, некоторых растительных масел (льняное семя, соя, рапс). ДГК и ЭПК можно получить из устриц, жирной рыбы (лосось, сардины, скумбрия, сельдь, озерная форель и тунец-альбакор). Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, нужно в неделю есть две порции рыбы, особенно жирной. Это снизит риск развития болезней сердца и возникновения инсульта.

Также в 2017 году стало известно, что добавки с рыбьим жиром омега-3 могут немного снизить вероятность смерти после сердечной недостаточности или недавнего сердечного приступа. При этом от болезней сердца они не защищают.