Онколог назвал первые симптомы рака желудка

В большинстве случаев рак желудка не проявляет себя на начальных стадиях, поэтому заболевание часто диагностируют на поздних стадиях. Но существуют несколько симптомов, на которые необходимо обращать внимание. Их назвал онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

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Он рассказал, что при некоторых видах рака желудка даже на начальных стадиях могут быть желудочные кровотечения, рвота с кровью и тошнота. Эти проявления, которые могут указывать и на другие заболевания, требуют срочного обращения к врачу.

— По мере роста таких образований могут появиться жалобы на чувство раннего насыщения, чувство тяжести после приема небольшого количества пищи, снижение массы тела, снижение аппетита, изменение вкусовых предпочтений, — сообщил специалист.

При раке желудка люди также могут жаловаться на боль в верхней части живота, которую можно легко спутать с язвой желудка. Но, по словам Серякова, при раке желудка боль менее выражена и имеет более постоянный характер.

— Еще одним характерным признаком является ощущение затруднения прохождения пищи по пищеводу. Как правило, такие ощущения появляются после употребления твердой пищи, например мяса, — предупредил онколог в беседе с «Известиями».