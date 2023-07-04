Какой симптом первым укажет на избыток сахара в крови

Часто пациенты с диабетом не обращают внимание на достаточно распространенные сигналы организма, которые могут помочь распознать избыток сахара в крови - причем еще до диагноза врача. Между тем, специалисты призывают не игнорировать состояние кожи и ее придатков.

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"Кривые ногти, тонкие - признак инсулинорезистентности, сахарного диабета. Пигментация после ранки - также признак нарушения углеводного обмена", - предупредила в своем Telegram-канале акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

Также врач отметила, что частый признак инсулинорезистентности - папилломы на теле, на шее, в области груди, в подмышках, в паху, то есть в местах трения.

Насторожить должны сухие локти и пятки, потемнение кожи на шее, в паховых складках.

Обращение к эндокринологу точно не стоит откладывать, если вышеперечисленные признаки появились на фоне постоянной усталости (организму приходится работать сверхурочно, чтобы переработать весь поступивший сахар), проблем с концентрацией внимания, раздражительности и тяги к сладкому.

Симптом запущенного недуга - снижение четкости зрения. Дело в том, что что сахар способен также повреждать сетчатку. Если вовремя не определить причину и не начать лечение, это чревато появлением серьезных проблем со зрением, предупреждают медики.