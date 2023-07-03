Онкогематолог рас шум в ушах и усталость могут указывать на рак крови

Заболевший раком крови человек чаще устает, чувствует себя слабым и подхватывает инфекции. Врач онкогематолог Анна Шубина рассказала, что происходит с организмом при онкологическом заболевании кроветворной системы.

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Как сообщила Анна Шубина «Газете.Ru», рак крови развивается в результате мутаций в ДНК клеток, из которых состоит кровь. Вместо эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов начинают создаваться аномальные клетки, которые не могут выполнять свои функции, но активно размножаются.

«В итоге к тканям и органам начинает поступать меньше питательных веществ, а пациент становится уязвим перед инфекциями, ведь одна из главных функций кроветворной системы производить лейкоциты, которые защищают организм от болезней», – сообщила врач.

По словам специалиста, основные факторы риска – токсичные вещества радиация, курение и ослабление иммунитета.

Анна Шубина также отметила, что специфических симптомов на ранней стадии у лейкоза, как правило, нет. Однако необходимо насторожиться, если внезапно появилась одышка, слабость, частые инфекционные заболевания, шум в ушах и долгое заживление ран.

Также следует обратить внимание на кровотечения из носа и десен или длительные менструации. Кроме того, о болезни может сигнализировать повышенная сонливость днем и бессонница ночью.

«В некоторых ситуациях при раке крови могут увеличиваться периферические лимфоузлы: шейные, подмышечные, паховые. Также свидетельствовать о заболевании может потливость, особенно в ночное время, резкое снижение массы тела, ухудшение памяти и снижение аппетита», – добавила врач.

При этом, врач указала на то, что такие симптомы могут сигнализировать и о других серьезных болезнях. Однако важно вовремя пройти обследование и выяснить причину, чтобы шансы на положительный прогноз были выше.