Травма мениска – одно из самых распространенных повреждений коленного сустава, которое может произойти при спортивных тренировках, физических упражнениях или даже в повседневной жизни.

Симптомы травмы мениска могут включать боль, отек, ограничение движения. Если вы столкнулись с подобными симптомами, важно незамедлительно обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.

Одним из эффективных методов реабилитации травмы мениска является физиотерапия. Физиотерапевтические процедуры помогают ускорить процесс заживления тканей, укрепить мышцы вокруг колена и восстановить полный объем движения.

Подробнее об упражнениях, помогающих при восстановлении при травме мениска, рассказал в видео спортивный врач Азамат Естаев.