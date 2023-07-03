Упражнения, помогающие при травме мениска: видео
Травма мениска – одно из самых распространенных повреждений коленного сустава, которое может произойти при спортивных тренировках, физических упражнениях или даже в повседневной жизни.
Симптомы травмы мениска могут включать боль, отек, ограничение движения. Если вы столкнулись с подобными симптомами, важно незамедлительно обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.
Одним из эффективных методов реабилитации травмы мениска является физиотерапия. Физиотерапевтические процедуры помогают ускорить процесс заживления тканей, укрепить мышцы вокруг колена и восстановить полный объем движения.
Подробнее об упражнениях, помогающих при восстановлении при травме мениска, рассказал в видео спортивный врач Азамат Естаев.
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