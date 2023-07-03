Когда стоит проходить диагностику рака с помощью онкомаркеров

Ни один онкомаркер не дает 100%-й результат. Когда нужно прибегать к такому способу, чтобы проверить организм на онкологические заболевания, и какие лучше всего использовать тесты, рассказал онколог Иван Карасев.

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«Хронические заболевания могут искривлять результаты, что влияет на их достоверность», – отметил врач.

По словам Карасева, онкомаркер ХГЧ (хорионический гонадотропин) используют для проверки хориокарциномы. ПСА (простат специфический антиген) предоставляют для диагностики предстательной железы. Онколог подчеркнул, что это единственный онкомаркер, который может использоваться именно для ранней диагностики.

Рак печени можно проверить с помощью АФП (альфафетопротеин). Такой вид диагностики используют при опухолях до 3 см, результат можно выявить лишь 25% случаев. Большие опухоли можно диагностировать только с 75%-й вероятностью. Поэтому этот анализ используется не для диагностики, а только для динамической оценки.

Маркер рака поджелудочной железы – CA-19-9. Он отрицателен примерно у 6 % людей европейской и у 22 % негроидной рас. Его применяют для контроля рака яичников, колоректального, желудка, эндометрия.

CA-125 – маркер рака яичников, используется для оценки эффективности лечения. Раково-эмбриональный антиген – диагностика колоректального рака, особенно в плане рецидивов.