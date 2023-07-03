При каких типах онкологии у пациента выше шансы выжить
При каких онкологических заболеваниях шансы пациентов на выживание выше остальных, а также какие факторы влияют на результаты лечения, рассказал доктор медицинских наук Александр Серяков.
«Особенно велик шанс полностью вылечиться у пациентов с базальноклеточным раком кожи, раком яичка, лимфомой Ходжкина и рядом других заболеваний», – отметил врач.
По словам Серякова, если в течение пяти лет у человека не наступает рецидив, то его можно считать формально вылеченным. Однако есть случаи, когда даже после пяти лет врачи наблюдали новые очаги болезни у пациента.
Важно выявлять заболевание на ранней стадии. Лучше всего диагностируются онкологические заболевания кожи и те злокачественные новообразования, которые имеют характерные симптомы. Легче вылечить опухоли, которые доступны для осмотра. Однако среди них есть очень агрессивный рак под названием меланома.
Чтобы диагностировать онкологическое заболевание на ранней стадии, стоит регулярно посещать врача и проходить диспансеризацию, подчеркнул онколог. Самыми эффективными методами выявления злокачественных опухолей является КТ и МРТ с контрастом, лучший по диагностической точности – ПЭТ/КТ, передает Sputnik.