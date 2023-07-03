При каких типах онкологии у пациента выше шансы выжить

При каких онкологических заболеваниях шансы пациентов на выживание выше остальных, а также какие факторы влияют на результаты лечения, рассказал доктор медицинских наук Александр Серяков.

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«Особенно велик шанс полностью вылечиться у пациентов с базальноклеточным раком кожи, раком яичка, лимфомой Ходжкина и рядом других заболеваний», – отметил врач.

По словам Серякова, если в течение пяти лет у человека не наступает рецидив, то его можно считать формально вылеченным. Однако есть случаи, когда даже после пяти лет врачи наблюдали новые очаги болезни у пациента.

Важно выявлять заболевание на ранней стадии. Лучше всего диагностируются онкологические заболевания кожи и те злокачественные новообразования, которые имеют характерные симптомы. Легче вылечить опухоли, которые доступны для осмотра. Однако среди них есть очень агрессивный рак под названием меланома.