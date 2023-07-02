Как ухаживать за зубными протезами, чтобы не угробить здоровье

Стоматолог Тумашевич: зона брекетов очень сложно очищается, поэтому всегда появляется кариес. Бывают ситуации, когда тёмных пятен на зубах изначально не было, но они начали развиваться в процессе ношения брекетов. Причём дефект может появиться даже если вы чуть ли не идеально ухаживаете за зубами. Из-за ортодонтических скоб сложно поддерживать гигиену полости рта.

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Кариозное поражение быстро прогрессирует во время ношения брекетов, предупредил врач-стоматолог Артур Тумашевич. По его словам, пациенты очень часто говорят, что сняли брекеты и пошло развитие кариеса. Особенно часто на проблему жалуются мужчины.

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«У каждого первого вы найдёте кариес после брекетов. Потому что зона брекетов очень сложно очищается и начинается возникновение мелких дефектов, которые быстро перерастают в кариозное поражение. Оно возникает ещё когда, например, вы недавно обтачивали какие-то зубы, поставили новые конструкции, ещё не научились правильно чистить зубы», — отметил эксперт.

Как остановить кариес?

По словам врача, развитие кариеса можно остановить с помощью метода инфильтрации зубной эмали. Для этого нужно вовремя наносить препарат на место поражения. Но из-за нерегулярных осмотров пациенты упускают этот момент и кариес довольно быстро прогрессирует. Так что в идеале посещать врача хотя бы раз в год. А то и полгода.

Больные зубы и проблемы со здоровьем

Руководитель журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда рассказала, что проблемы с зубами могут приводить к головным болям, болям в шее, бессоннице и шуму в ушах.

Нередко осложнения возникают из-за неправильно установленной пломбы или протеза. В худшем случае может развиться артроз челюстного сустава: он истончается и смещает суставной диск. Эти изменения сопровождаются сильными болями — так что пропустить такое нельзя.

Также у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта часто встречается поражение слизистой оболочки полости рта. При этих недугах резко возрастают интенсивность кариеса и поражение дёсен. Врач отметила, что изменения в полости рта могут очень сильно опережать другие проявления заболеваний.

Боль, онемение и жжение языка, боль в области дёсен, губ могут свидетельствовать о дефиците витаминов группы B. А о снижении уровня кальция при заболеваниях щитовидной железы и дефиците витамина D могут говорить быстрое развитие кариеса, появление сколов и белых пятен на зубах, частое выпадение пломб.

Те, кто болен сахарным диабетом, часто жалуются на сухость во рту, трудности при глотании сухой и твёрдой пищи, кровоточивость дёсен. Если человек имеет заболевания сердечно-сосудистой системы, слизистые губ и языка могут обретать синеватый оттенок. А ещё во рту могут возникать язвы.

Вообще любые проблемы с зубами лучше не откладывать в долгий ящик, а своевременно лечить. Например, недавно стало известно, как мужчина запустил простой кариес, а потом чуть не умер. Ему пришлось пережить несколько операций, вскрытие грудной клетки и похудеть на 23 кг.

Как контролировать здоровье зубов