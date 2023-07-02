Как ухаживать за зубными протезами, чтобы не угробить здоровье

Стоматолог Аверина: зубные протезы могут вести к воспалению. Да, за красивую улыбку приходится платить не только рублём. При появлении во рту инородного тела — протеза — дёсны и поверхность зубов перестают самоочищаться. Это приводит к скоплению на протезах огромного количества бактерий. Доктор рассказала, как правильно ухаживать за зубными протезами и какие болячки могут из-за них появиться.

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Протезирование зубов: последствия

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Стоматолог-ортопед Екатерина Аверина в беседе с aif.ru сообщила, что при неправильной гигиене протезов есть риск развития пневмонии. Всё потому, что на грязных протезах скапливаются респираторные патогены, которые могут перемещаться по дыхательным путям и вызывать воспаление.

Специалист объяснила, что при протезировании микрофлора полости рта неизбежно меняется — начинают скапливаться бактерии. Особенно это актуально для случаев, когда протез крепится к коронке зуба. Биозагрязнение приводит к более частым воспалениям во рту — стоматитам. Но это ещё не самое страшное: могут появиться проблемы с дыхательными путями — насморк, боль в горле, воспаление миндалин и другие патологии. От это всего спасёт правильный уход.

Как ухаживать за протезом

Механический способ. Здесь чистка производится с помощью специальных щёток с двусторонней щетиной. Одна часть обрабатывает внешнюю сторону протеза, другая — внутреннюю. Для ухода следует выбрать низкоабразивную пасту.

Химическая очистка. Она применяется в том случае, если нужно более сильное воздействие. Необходимо приготовить раствор с помощью специальной таблетки (продаётся в аптеке) и опустить туда протез. Такая чистка поможет избавиться от бактериального налёта и неприятного запаха.

Чистка у стоматолога. Этот вариант годится тогда, когда два предыдущих метода не сработали. Например, на протезе появился слой пигмента или даже зубной камень. Тогда уже необходима ультразвуковая чистка у стоматолога.

Больные зубы — проблемы со здоровьем

Ранее руководитель журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда рассказала, что проблемы с зубами могут приводить к головным болям, болям в шее, бессоннице и шуму в ушах. Например, подобные осложнения возникают из-за неправильно установленной пломбы или протеза. В худшем случае может развиться артроз челюстного сустава: он истончается и смещает суставной диск. Эти изменения сопровождаются сильными болями — так что пропустить такое нельзя.