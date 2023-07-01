Подсластитель, который грозит онкологией: в чем он содержится

Мировые эксперты в области здравоохранения намерены объявить подсластитель содержащийся в диетической коле опасным для человека. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Аспартам, который обычно используется в напитках без сахара, классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как «возможно канцерогенный для человека» .

Этот ингредиент десятилетиями использовался в газированных напитках, но его также можно найти в жевательной резинке без сахара, обезжиренных йогуртах и даже в мороженом.

Международное агентство ВОЗ по изучению рака (IARC) заявило, что IARC о потенциальном канцерогенном действии аспартама

«После этого совместный комитет экспертов IARC/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) обновит свою оценку рисков, связанных с аспартамом, включая пересмотр приемлемого суточного потребления и оценку воздействия аспартама на пищу».

Это не обязательно означает, что он непосредственно вызывает заболевание, но есть небольшое количество доказательств, связывающих его употребление с людьми, у которых был диагностирован этот диагноз.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже признала аспартам непригодным для людей с редким заболеванием фенилкетонурией, поскольку он содержит ингредиент, который больные не могут метаболизировать.

В чем он используется?

Все, что обозначено как «диетическое», «низкокалорийное» или «без сахара», скорее всего, содержит аспартам.

Обычно это связано с диетическими газированными напитками, такими как Coke Zero, Pepsi Max, Sprite и Fanta Zero.

Известно также, что жевательная резинка без сахара, замороженные десерты, кетчуп, некоторые сухие завтраки, йогурты и энергетические батончики содержат это вещество.