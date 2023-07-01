Симптомы болезни, которая незаметно убивает сердце

Поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертей в мире, очень важно вовремя их диагностировать.

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По данным Британского кардиологического фонда, высокое кровяное давление или гипертония увеличивает шансы на сердечный приступ или инсульт.

Тем не менее, врачи отмечают, что многие могут не замечать проблем с давлением, потому что они выражаются неожиданными симптомами.

Оказывается, повышенное давление может быть выражено болью в груди, судорогами, кровотечением из носа и множеством других симптомов.

Сильные головные боли, кровь в моче и проблемы со зрением также являются возможными признаками высокого кровяного давления, а все вместе они могут говорить о гипертоническом кризе.

Несколько признаков того, что у вас может быть гипертония:

Сильные головные боли

Кровотечение из носа

Усталость или спутанность сознания

Проблемы со зрением

Боль в груди

Затрудненное дыхание

Аритмия

Кровь в моче

Стук в груди, шее или ушах

Судороги