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Симптомы болезни, которая незаметно убивает сердце

Поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертей в мире, очень важно вовремя их диагностировать.

Симптомы болезни, которая незаметно убивает сердце
© Unsplash

По данным Британского кардиологического фонда, высокое кровяное давление или гипертония увеличивает шансы на сердечный приступ или инсульт.

Тем не менее, врачи отмечают, что многие могут не замечать проблем с давлением, потому что они выражаются неожиданными симптомами.

Оказывается, повышенное давление может быть выражено болью в груди, судорогами, кровотечением из носа и множеством других симптомов.

Какие напитки помогают стабилизировать давление

Сильные головные боли, кровь в моче и проблемы со зрением также являются возможными признаками высокого кровяного давления, а все вместе они могут говорить о гипертоническом кризе.

Несколько признаков того, что у вас может быть гипертония:

  • Сильные головные боли
  • Кровотечение из носа
  • Усталость или спутанность сознания
  • Проблемы со зрением
  • Боль в груди
  • Затрудненное дыхание
  • Аритмия
  • Кровь в моче
  • Стук в груди, шее или ушах
  • Судороги

Высокое давление может быть вызвано различными факторами, в том числе неправильным питанием, курением и стрессом, а также диабетом, почечными инфекциями или гормональными проблемами.

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