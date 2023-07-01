Симптомы болезни, которая незаметно убивает сердце
Поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертей в мире, очень важно вовремя их диагностировать.
По данным Британского кардиологического фонда, высокое кровяное давление или гипертония увеличивает шансы на сердечный приступ или инсульт.
Тем не менее, врачи отмечают, что многие могут не замечать проблем с давлением, потому что они выражаются неожиданными симптомами.
Оказывается, повышенное давление может быть выражено болью в груди, судорогами, кровотечением из носа и множеством других симптомов.
Сильные головные боли, кровь в моче и проблемы со зрением также являются возможными признаками высокого кровяного давления, а все вместе они могут говорить о гипертоническом кризе.
Несколько признаков того, что у вас может быть гипертония:
- Сильные головные боли
- Кровотечение из носа
- Усталость или спутанность сознания
- Проблемы со зрением
- Боль в груди
- Затрудненное дыхание
- Аритмия
- Кровь в моче
- Стук в груди, шее или ушах
- Судороги
Высокое давление может быть вызвано различными факторами, в том числе неправильным питанием, курением и стрессом, а также диабетом, почечными инфекциями или гормональными проблемами.