Что такое хроническая сердечная недостаточность и почему она возникает

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто развивается хроническая сердечная недостаточность (ХСН), которая опасна для жизни и может привести к летальному исходу.

Что это за заболевание, какие у него симптомы и кто находится в группе риска? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Сердечная недостаточность — это хроническое заболевание, при котором сердце перестает полноценно справляться с функцией "насоса крови". Чаще всего ХСН появляется как осложнение артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца или сахарного диабета. Также к распространенным причинам ее развития относятся хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. Реже сердечная недостаточность возникает у пациентов, перенесших миокардиты и кардиомиопатии.

Согласно статистике, в России ХСН в 65% диагностируют больным старше 60 лет. При этом чаще всего хроническую сердечную недостаточность выявляют у женщин. Их доля в числе всех заболевших составляет 72%.

Симптомы ХСН

Чаще всего при хронической сердечной недостаточности появляются симптомы, связанные со снижением кровотока и застоем жидкости в организме. Это:

Одышка;

Ночной кашель или хрипы в легких;

Прибавка в весе — более двух килограмм в неделю;

Отеки лодыжек;

Повышенная утомляемость и непереносимость физических нагрузок;

Учащенное сердцебиение;

Головокружение.

Также ХСН может проявляться в виде потери аппетита, ночных мочеиспусканий, спутанности сознания, особенно часто это бывает у пожилых людей, депрессии. Однако симптомы могут быть индивидуальны у каждого пациента и зависеть от тяжести течения хронической сердечной недостаточности.

Как выявить хроническую сердечную недостаточность

Вероятность того, что у человека без каких-либо поражений сердца возникнет ХСН, очень низкая. Основной фактор риска — это наличие заболеваний сердца и сосудов, а также несердечных патологий, которые поражают сердечно-сосудистую систему.