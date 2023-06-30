Найдены новые лекарства против рака поджелудочной железы

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли новое эффективное сочетание лекарственных препаратов против рака поджелудочной железы. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Research.

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Ранее было выявлено, что основной причиной рака поджелудочной железы являются мутации в гене KRAS. Этот ген регулирует белок, который контролирует множество сигнальных путей, участвующих в росте и выживании клеток. При злокачественном новообразовании ген мутирует, становясь слишком активным, что приводит к чрезмерному размножению клеток и формированию опухоли.

Специалистам уже удалось разработать препараты для блокировки KRAS, однако рак поджелудочной железы склонен к лекарственной устойчивости. Таким образом, большинство лекарств действуют только в течение короткого периода времени. Причина этого — в группе других генов, ERBB, которые становятся более активными в ответ на ингибирование KRAS. Другими словами, когда продуктивность KRAS снижается, ERBB активируются и снова запускают работу KRAS и других родственных генов.

Чтобы решить эту проблему, авторы протестировали новую комбинацию ингибиторов KRAS и ERBB. В частности, перспективным сочетанием оказалось вещество MRTX1133, блокирующее деятельность KRAS, и pan-ERBB афатиниб, ингибирующий ERBB. Такой «коктейль» гораздо более эффективен и менее подвержен резистентности.