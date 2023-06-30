Говорят, в одну реку не войти дважды. А уж с интервалом в 30 лет — и подавно.

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Но достаточно представительное мероприятие, состоявшееся на прошлой неделе в Доме союзов, словно возвращает в недавнее прошлое. По инициативе Комитета по охране здоровья Государственной думы прошел круглый стол, посвященный проблемам нетрадиционной медицины. Собравшиеся на полном серьезе предлагали внедрять в практическое здравоохранение китайские практики, лечение пиявками и продуктами пчеловодства, гомеопатию, фитотерапию и прочие альтернативные направления.

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Ну как тут не вспомнить приснопамятные 1990-е годы! Тогда интерес к таким методам оздоровления взлетел до небес. Из-за развала экономики начались перебои с лекарствами, и разуверившиеся во всем — от коммунизма до медицины — люди пытались опереться на опыт предков. Увлеченно собирали и сушили подорожник и пижму.

При головной боли закапывали в уши молоко с чесноком. Чистили сосуды настоем укропа и гнали шлаки разведенным яблочным уксусом. Стотысячные тиражи книжек с подобными рецептами разлетались вмиг. Сколько было выпито урины, сколько дефицитного барсучьего сала припасено на черный день! А сколько шарлатанов и прохиндеев представлялись народными целителями в седьмом поколении! Но полусумасшедшее это время прошло и унесло с собой бум нетрадиционной медицины.

Экономика восстановилась, в клиники завезли аппаратуру, вернулись разбежавшиеся специалисты, в аптеках снова полно лекарств. И народ, по привычке кляня действительно неидеальное наше здравоохранение, предпочитает лечиться у настоящих врачей настоящими препаратами.

Пиявки и молоко с чесноком от головной боли: какое будущее у альтернативной медицины Фото: shutterstock

При этом на альтернативной медицине продолжают делать деньги. В крупных клиниках даже имеются отделения народной медицины. «Целители», как издавна заведено, сулят больным златые горы. Людей привлекают лечение «без химии», простота выполнения рекомендаций и возможность не бегать по врачам. Наконец, далеко не каждый человек способен разобраться, какие из рекламируемых методов лечения имеют под собой объективное научное обоснование.

И все же рынок альтернативных медицинских услуг продолжает сокращаться. Врачи теперь просто не имеют права назначать, скажем, гомеопатические средства. Потому что обязаны лечить согласно клиническим рекомендациям, куда входят только препараты с доказанной эффективностью. А польза гомеопатии никем не изучалась, ведь нетрадиционная медицина опирается не на доказательства, а на слепую веру.

Впрочем, трудно представить, что кто-то будет тратиться на дорогостоящие клинические исследования в этой сфере. Возьмем для примера мед, которым в древности пытались лечить ожоги. Хирурги точно знают, что современные ранозаживляющие препараты на порядок эффективнее. Интересы индустрии, обслуживающей альтернативную медицину, понятны. На круглом столе говорили даже о необходимости государственной программы финансирования. Впрочем, бороться с прогрессом бессмысленно. Место альтернативной медицины — в музее.