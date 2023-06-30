Что свидетельствует о раке поджелудочной железы

Исследование экспертов из Сети действий по борьбе с раком поджелудочной железы (PanCAN) показало, что характерными признаками рака поджелудочной железы стали потеря аппетита и проблемы с пищеварением.

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По данным экспертов, онкология поджелудочной железы - это одна из агрессивных форм рака. Выявление опухоли этого органа на ранней стадии проблематично из-за неспецифических симптомов.

Для облегчения диагностирования данного вида новообразований специалисты PanCAN обнародовали некоторые характерные признаки болезни: боли в животе либо спине, снижение веса, потеря аппетита, затрудненное пищеварение.

Руководитель PanCAN Джули Флешман подчеркнула, что симптомы рака поджелудочной железы напоминают симптомы других абдоминальных или желудочно-кишечных недомоганий. И все же при их возникновении следует обратиться к врачу и тщательно мониторить свое состояние. Наличие данных признаков на фоне наследственности в большей степени указывают на предрасположенность к раку, уточнила эксперт.

Иными симптомами рака поджелудочной железы являются: желтуха, жирный или водянистый стул, впервые выявленный диабет, резюмировала Джули Флешман.

В особой зоне риска люди старше 55 лет с наличием указанной симптоматики, предупредила специалист.

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