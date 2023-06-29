Эти лекарства неэффективны при боли в шее и спине и могут навредить

Первое в мире исследование, проведённое Сиднейским университетом, показало, что опиоидные обезболивающие настолько же эффективны, как плацебо, при лечении острой боли в спине и шее. Более того, они могут и навредить организму.

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Сейчас более 577 миллионов человек во всём мире одновременно страдают от боли в шее и пояснице. В недавнем исследовании Сиднейского университета приняли участие около 350 человек из 157 отделений первичной медико-санитарной помощи и отделений неотложной помощи.

В течение шести недель они принимали курс опиоидов или плацебо. Наблюдали за участниками в целом в течение 52 недель.

Healthline

Спустя шесть недель у тех, кто принимал опиоиды, боль не уменьшалась сильнее, чем при приёме плацебо. Болевые ощущения и качество жизни при длительном наблюдении лучше были в группе плацебо. Наконец, пациенты, которые получали опиоиды, имели более высокий риск злоупотребления этими препаратами.

Проведённое исследование, по словам специалистов, показывает, что опиоиды при острой боли в шее и спине вообще следует рекомендовать.