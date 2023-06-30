Медики назвали частые причины возникновения раковой опухоли. С 26 июня по 2 июля Минздрав России объявил неделю борьбы с раком легких.

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По словам экспертов, причина многих онкологических заболеваний – в ДНК-мутации. Есть несколько факторов риска, провоцирующих «поломку».

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1. Курение (как активное, так и пассивное). С ним связано от 70 до 95% случаев заболевания.

2. От 4 до 20 % случаев болезни связаны с профессиональной деятельностью. При вдыхании асбеста, радона или продуктов его распада, винилхлорида, хрома, продуктов обработки нефти и угля легочная ткань получает повреждения, которые со временем могут вызывать онкологию.

3. Высокий уровень загрязнения воздуха также повышает риск рака легких на 40%.

4. Угрозу создают хронические заболевания органов дыхания и ВИЧ.

5. Повышенный риск развития опухоли у людей, родственники которых болели раком.

Влияние ожирения на развитие рака легких пока не установлено, но 13 видов рака ассоциированы с ожирением.

За последние 20 лет общая заболеваемость раком легких выросла более чем в 2 раза, при этом среди мужчин на 51%, а среди женщин на 75%. Но есть и обнадеживающая статистика – на начальной стадии рак легких хорошо поддается лечению и 80% случаев после операции наступает стойкая ремиссия, и человек излечивается.

Снизить риск заболевания могут отказ от курения, укрепление иммунитета, правильное питание, контроль веса и соблюдение техники безопасности на работе. Кроме того, важно регулярно обследоваться. Ежегодную рентгенографию или компьютерную томографию легких стоит делать курильщикам, людям старше 55 лет (особенно при наличии хронических заболеваний), работникам вредных производств и всем, кто долго живет в районах с экологически неблагоприятной обстановкой.

«Своевременная диагностика, укрепление защитных сил организма, отказ от пагубных привычек помогут избежать развития опасной патологии органов дыхания», — подчеркивают эксперты.