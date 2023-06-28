Признаком каких болезней является нарушение обоняния

Снижение способности распознавать запахи не всегда свидетельствует о простуде или COVID-19: она может быть симптомом и других серьезных заболеваний.

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Каких именно – в материале "Рамблера".

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На протяжении последнего десятилетия ученые провели ряд клинических испытаний, в ходе которых выявили важные закономерности между ухудшением обоняния и развитием ряда недугов. К примеру, было обнаружено, что оно может быть ранним предвестником нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Помимо этого, на подобный симптом нередко жалуются пациенты с пневмонией.

Недавно медицинский факультет Университета Джонса Хопкинса опубликовал результаты очередного исследования в этой области. В нем приняли участие более 2 100 пожилых людей, и за состоянием их здоровья специалисты следили на протяжении целых 8 лет. Участники эксперимента не получали специальных наставлений: они должны были периодически рассказывать профессорам о своем самочувствии, образе жизни, проблемах со здоровьем и необычных симптомах. Раз в несколько месяцев испытуемые осматривались исследователями.

Так, при первом измерении способности ощущать и различать ароматы почти у половины участников констатировалось нормальное обоняние, у 28% – пониженное (гипосмия), а у остальных наблюдалась почти полная его потеря (аносмия). При этом в ходе последующих осмотров у 25% участников были выявлены выраженные симптомы депрессивного расстройства. В ходе дальнейшего анализа исследователи обнаружили, что у людей со значительным нарушением обоняния наблюдался повышенный риск развития характерных депрессии признаков, нежели у участников с удовлетворительным, обычным обонянием.

"Запах – важный способ взаимодействия человека с окружающим его миром. Это исследование показывает, что он может быть предупредительным признаком депрессии в пожилом возрасте" – резюмировали ученые.

Как они объяснили, ароматы обрабатываются в обонятельной луковице мозга, которая взаимодействует с миндалевидным телом, гиппокампом и другими областями мозга. Они, в свою очередь, отвечают за память, принятие решений и проявление эмоций.