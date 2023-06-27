Кардиолог объяснил, почему народные методы лечения гипертонии опасны

Многие люди пытаются поправить свое здоровье различными народными средствами вместо медикаментов. В их числе – те, кто страдает от гипертонии. Однако такое лечение может привести к серьезным последствиям, об этом предупредил кардиолог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

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По словам Сергея Кадина, истинно народных способов лечения гипертонии быть не может, потому что в те времена, когда люди лечились травами, не было ничего известно об артериальном давлении, передает Life.ru.

«Тот факт, что у некоторых растительных компонентов или традиционных процедур научными методами был впоследствии обнаружен гипотензивный эффект, не относит современные биологически активные добавки или физиотерапевтические методы к народной медицине, поэтому лучше говорить не о народной медицине, а о заблуждениях, с ней связанных», – отметил специалист.

Сергей Кадин подчеркнул, что одним из заблуждений является то, что баня помогает улучшить состояние при гипертонии. По словам эксперта, это тренировка сосудов, которая помогает расслабиться после нагрузок и быстрее восстановиться. Но для больного гипертонией это опасно, потому что может случиться гипертонический криз.

Совсем избегать бань гипертоникам необязательно, но париться следует с особой осторожностью.