6 продуктов, которые делают глупее

Большинство людей рассуждают о вреде продуктов лишь в контексте того, что в них отсутствуют полезные вещества и они способствуют набору веса.

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Однако некоторая пища помимо этого также негативно влияет на мозг: затормаживает его работу и даже провоцирует усталость.

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Подробнее о продуктах, которые стоит исключить из рациона, если вы хотите позаботиться о мозге – в материале "Рамблера".

Растительные масла

В 2017 году ученые провели исследование и установили прямую связь между регулярным употреблением растительного масла с высоким содержанием кислоты омеги-6 (к такому маслу относится рапсовое и подсолнечное) и повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

В качестве альтернативы лучше использовать оливковое масло.

Тунец

Казалось бы, как может рыба навредить мозгу? Однако тунец, как и рыба-меч, содержит много ртути. Данный элемент может накапливаться в организме и негативным образом влиять на здоровье человека. Ученые из Университета Южной Флориды (США) выяснили, что у людей с высоким содержанием ртути в крови, когнитивные функции мозга ниже на 5%.

Сладкие напитки

В краткосрочной перспективе сахаросодержащие напитки, в числе которых газировки, соки и даже сладкий чай, повышают мозговую активность. Но если потреблять сладкие напитки регулярно, это может привести к развитию воспаления в мозге. А они чреваты снижением когнитивных функций и деменцией.

Еда, приготовленная во фритюре

Начать следует с того, что при приготовлении этой еды, как правило, используется либо подсолнечное, либо рапсовое масло. Но и это еще не все: приготовленная во фритюре еда провоцирует развитие воспалительных процессов в мозге.

Чтобы избежать этих последствий, старайтесь отдавать предпочтение свежей, а также запеченной или тушеной пище.

Трансжиры

Продукты, богатые трансжирами, представляют наибольшую опасность для здоровья мозга. В первую очередь такая пища чревата болезнью Альцгеймера. Кроме того, трансжиры пагубно влияют на иммунную систему человека, они могут способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и онкологических недугов.

Алкоголь