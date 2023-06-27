Озвучена опасность для мужского здоровья у переболевших COVID-19

Испанские ученые озвучили опасность для мужского здоровья у переболевших COVID-19. Оказалось, что заболевание снижает качество спермы. Результаты работы представлены на 39-м ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), об этом пишет Medical Xpress.

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В ходе исследования, продолжавшегося с февраля 2020 по октябрь 2022 года, специалисты изучили данные 45 мужчин, которые перенесли легкую форму коронавируса. У испытуемых были собраны образцы спермы между 17-м и 516-м днями после заражения. Средний возраст участников составил 31 год, а между выборками до и после инфицирования прошло в среднем 238 дней.

Авторы заметили статистически значимую разницу в объеме спермы (снижение на 20 процентов: с 2,5 до 2 миллилитров), концентрации сперматозоидов (снижение на 26,5 процента: с 68 до 50 миллионов клеток на один миллилитр эякулята), количестве сперматозоидов (снижение на 37,5 процента: со 160 до 100 миллионов на миллилитр спермы), общей подвижности (снижение на 9,1 процента) и количестве живых сперматозоидов (снижение на 5 процентов).