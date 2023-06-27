Врач назвала главной опасностью кишечных инфекций обезвоживание

По данным эксперта, летний период - это время повышенного риска для заражения ЖКТ патогенами. Этому способствуют жара, влажность и теплая среда в воздухе и воде.

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Наиболее частой причиной возникновения кишечных заболеваний в летний период являются нарушения правил гигиены. Невымытые перед едой руки, хранение еды вне холодильника, питье воды из непроверенных водоемов, грязные фрукты и овощи, все это приводит к затяжной диарее и тошноте.

Последние симптомы - это основа для опасного обезвоживания организма, которые в особо сложных случаях становятся показаниями для госпитализации. Другими признаками инфекции кишечника Терентьева обозначила отравление, высокую температуру, мигрень, слабость, озноб, боли в области живота, вздутие.

При этих симптомах необходимо обращение к врачу, который назначит верное лечение, уточнила терапевт и добавила, что членам семьи пациента требуется соблюдение строгих правил гигиены, а при необходимости и изоляция от больного.