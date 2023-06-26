Врач рассказал, как восстановиться после избыточного употребления алкоголя
Нарколог Поликарпов предостерег от лечения похмелья рассолом и томатным соком.
Восстановиться после избыточного употребления алкоголя и избавиться от похмельного синдрома поможет прием сорбентов, плотный завтрак, суп, состояние покоя и детоксикация. Об этом «Газете.Ru» рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов.
«Лечение похмелья томатным соком и огуречным рассолом научно не обосновано. Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», — посоветовал он.
По словам нарколога, сильная головная боль, слабость во всем теле, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, потливость и другие симптомы похмелья говорят об отравлении организма этанолом.
«Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания. В некоторых случаях отравление алкоголем может быть опасно для жизни», — объяснил врач.
Поликарпов предупредил, что при сильном похмелье бездействие или попытки справиться с ним самостоятельно недопустимы.
«Это не то состояние, которое стоит «перетерпеть». Главное при похмелье — детоксикация. Она проводится с помощью специальных препаратов, которые выводят из организма алкоголь и продукты его распада. Также врач может назначить препараты для восстановления работы внутренних органов и особенно мозга, седативные средства и витамины», — подытожил доктор.