Врач рассказал, как восстановиться после избыточного употребления алкоголя

«Это не то состояние, которое стоит «перетерпеть». Главное при похмелье — детоксикация. Она проводится с помощью специальных препаратов, которые выводят из организма алкоголь и продукты его распада. Также врач может назначить препараты для восстановления работы внутренних органов и особенно мозга, седативные средства и витамины», — подытожил доктор.