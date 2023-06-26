Какие люди больше всего склонны к алкоголизму

Злоупотребление алкоголем крайне опасно из-за того, что это является причиной многих заболеваний. ВОЗ отмечает, что это приводит к различным заболеваниям и травмам. Спиртное может влиять не только на работу органов, но и на психические расстройства.

© Unsplash.com

Люди начинают употреблять алкоголь по разным причинам, но ученые уверяют — склонность к зависимости можно предсказать. Они регулярно определяют признаки людей, склонных к алкоголизму. О них — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Цвет глаз

Ученые из университета Вермонта выяснили, что на склонность к алкоголизму может влиять цвет глаз. Они сделали свое научное открытие случайно — на протяжении долгих лет они собирали базу данных людей, которые имеют психические расстройства и зависимости. Всего в этой базе находится около 10 тысяч различных анкет.

Составляя базу, они выяснили, что чем светлее у человека глаза, тем больше вероятность того, что он будет склонен к алкоголизму. Чтобы убедиться в своей правоте, исследователи три раза перепроверили свои выводы и подтвердили их. Они также отметили, что правило работает наоборот: чем темнее глаза, тем ниже вероятность зависимости.

Характер

Исследователи из Бельгии проверили взаимосвязь характера человека и зависимостью. Они проанализировали анкеты людей, где указывали данные о своем здоровье, образе жизни и характере. Оказалось, что решающим фактором в злоупотреблении алкоголя стал перфекционизм. Те, кто был склонен к такому поведению, чаще всего страдали от зависимостей.

Употребление алкоголя провоцируют самокритика и завышенные стандарты. Кроме того, перфекционисты склонны к тревоге и депрессии. Все это приводит к тому, что люди “спасаются” злоупотреблением алкоголя.

Группа крови