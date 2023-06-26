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Онколог Карасев напомнил о негативных последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

Неконтролируемое употребление антибиотиков увеличивает угрозу появления злокачественных новообразований. Об этом предупредил онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале.

Онколог напомнил о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков
© Слово и Дело

По его словам, в нашей стране очень распространена практика приема антибиотиков при «любом чихе». Однако это может создать человеку немало проблем. Помимо риска появления рака, могут возникнуть аллергические реакции, расстройства кишечника и проблемы с печенью.

Врач также напомнил о принципе действия антибиотиков. Карасев отметил, что препараты убивают как плохие бактерии, так и хорошие. Кроме того, со временем у человека развивается устойчивость к препаратам, что снижает их эффективность.