Онколог напомнил о последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

Онколог Карасев напомнил о негативных последствиях бесконтрольного приема антибиотиков
Неконтролируемое употребление антибиотиков увеличивает угрозу появления злокачественных новообразований. Об этом предупредил онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале.
По его словам, в нашей стране очень распространена практика приема антибиотиков при «любом чихе». Однако это может создать человеку немало проблем. Помимо риска появления рака, могут возникнуть аллергические реакции, расстройства кишечника и проблемы с печенью.
Врач также напомнил о принципе действия антибиотиков. Карасев отметил, что препараты убивают как плохие бактерии, так и хорошие. Кроме того, со временем у человека развивается устойчивость к препаратам, что снижает их эффективность.