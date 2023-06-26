Ученые рассказали о риске инсульта и инфаркта у гипертоников из-за кофе

Ученые из Университета Цзяо Тун выяснили, что при наличии гипертонии употребление кофе повышает риск отложения кальция на стенках брюшной аорты, это может привести к инфаркту и инсульту. Исследование специалистов опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

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Эксперты использовали данные Национального обследования состояния здоровья и питания за 2013–2014 годы, в котором приняли участие более 2500 человек. Тяжесть кальциноза брюшной аорты оценивали с помощью специального метода.

В исследовании говорится, что никаких значительных ассоциаций между потреблением кофе и тяжестью кальциноза брюшной аорты ученые не нашли. Но при наличии гипертонии и диабета люди со средним потреблением кофе имели немного более высокие баллы кальциноза по шкале Kauppila.

Риск тяжелого кальциноза был увеличен на 50 процентов у пациентов с высоким потреблением кофе. Риск увеличивался до 70 процентов при наличии артериальной гипертензии.