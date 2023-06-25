Отвечает врач: что такое язва желудка и почему она возникает
Согласно статистике, язвой желудка страдают около 10% населения России. В мире этот показатель варьируется от 6 до 14%.
Что это за заболевание, почему оно возникает и чем опасно? Об этом "Рамблеру" рассказала врач-терапевт Юлия Лысенко.
Язва желудка – заболевание хронического рецидивирующего характера, сопровождающееся образованием дефекта слизистой оболочки желудка, который может углубляться вплоть до полного разрыва, что угрожает жизни. Основным симптомом служит боль в эпигастрии натощак или после еды, нередко отдающая в спину и грудную клетку. Часто отмечается рвота, отрыжка, изжога, тошнота.
По словам медика, у молодых мужчин язвенная болезнь встречается чаще и протекает тяжелее. После 40 лет соотношение женщин и мужчин с язвой сравниваются между собой. В целом язва желудка встречается преимущественно в возрастной группе от 40 до 60 лет.
Как объяснила терапевт, проблемы с желудком возникают, когда нарушается баланс между повреждающими и защитными факторами. Агрессивное воздействие на слизистую оболочку бактерий, продуктов питания или лекарственных средств не компенсируется выработкой. Восстановление эпителиальных клеток не происходит, кровоснабжение ухудшается. Сначала формируется неглубокое (эрозия), а затем значительное (язва) повреждение слизистой, мышечной и даже серозной оболочек желудка.
Причины язвы желудка
- Бактерии Helicobacter pylori. Бактерии находятся в эпителии слизистой желудка, выделяя ферменты, которые и сами по себе повреждают его стенку, повышают кислотность желудочного сока, что также способствует изъязвлению.
- Провоцирует формирование язвы желудка прием нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, вольтарен, парацетамол) и кортикостероидных гормонов. Они повышают уровень кислотности желудочного сока и приводят к появлению эрозий и язв.
- Стрессовые язвы возникают после тяжелых травм, острых заболеваний различных органов(инфаркт миокарда), тяжелых операций, терминальных состояний (шок, коллапс), острой почечной или печеночной недостаточности.
Для язвы желудка характерна сезонность. Чаще всего обострения возникают в осенние-весенний период. Способствуют обострениям язвы желудка нарушения питания с использованием острой, кислой, соленой или маринованной, слишком холодной или горячей пищи. Курение, прием алкоголя и энергетических коктейлей, крепкого кофе приводят к нарушениям защитных функций слизистой и повышению кислотности желудочного сока.