Что такое язва желудка и почему она возникает

Согласно статистике, язвой желудка страдают около 10% населения России. В мире этот показатель варьируется от 6 до 14%.

Что это за заболевание, почему оно возникает и чем опасно? Об этом "Рамблеру" рассказала врач-терапевт Юлия Лысенко.

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Язва желудка – заболевание хронического рецидивирующего характера, сопровождающееся образованием дефекта слизистой оболочки желудка, который может углубляться вплоть до полного разрыва, что угрожает жизни. Основным симптомом служит боль в эпигастрии натощак или после еды, нередко отдающая в спину и грудную клетку. Часто отмечается рвота, отрыжка, изжога, тошнота. Лысенко Юлия Юрьевна Врач-терапевт

По словам медика, у молодых мужчин язвенная болезнь встречается чаще и протекает тяжелее. После 40 лет соотношение женщин и мужчин с язвой сравниваются между собой. В целом язва желудка встречается преимущественно в возрастной группе от 40 до 60 лет.

Как объяснила терапевт, проблемы с желудком возникают, когда нарушается баланс между повреждающими и защитными факторами. Агрессивное воздействие на слизистую оболочку бактерий, продуктов питания или лекарственных средств не компенсируется выработкой. Восстановление эпителиальных клеток не происходит, кровоснабжение ухудшается. Сначала формируется неглубокое (эрозия), а затем значительное (язва) повреждение слизистой, мышечной и даже серозной оболочек желудка.

Причины язвы желудка

Бактерии Helicobacter pylori. Бактерии находятся в эпителии слизистой желудка, выделяя ферменты, которые и сами по себе повреждают его стенку, повышают кислотность желудочного сока, что также способствует изъязвлению.

Провоцирует формирование язвы желудка прием нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, вольтарен, парацетамол) и кортикостероидных гормонов. Они повышают уровень кислотности желудочного сока и приводят к появлению эрозий и язв.

Стрессовые язвы возникают после тяжелых травм, острых заболеваний различных органов(инфаркт миокарда), тяжелых операций, терминальных состояний (шок, коллапс), острой почечной или печеночной недостаточности.