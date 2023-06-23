Что такое отраженные боли и как это связано с проблемами со спиной

Головные боли и шейный дискомфорт могут иметь множество оснований, подтвердил врач-остеопат Антон Александрович Ноздрачёв из «Московского центра остеопатии». Он указал на разнообразные факторы, способные вызвать неприятные ощущения.

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Среди наиболее распространённых причин выделяются возрастные изменения хрящей и суставов. К ним относятся грыжи, остеохондроз и остеоартроз. Вызвать дискомфорт могут травмы, иммунные нарушения, инфекционные заболевания, опухоли, перенапряжение мышц, врождённые аномалии позвонков.

Врач отдельно выделил отражённые боли:

"У человека могут быть проблемы с сердцем, печенью, желчным пузырём или лёгкими, а отдавать эта боль будет в шею".

Использование смартфонов, работа за компьютером, долгие поездки на автомобиле и неправильное положение головы во время сна также могут серьёзно навредить, вызывая неудобства.

Особенно риском развития болей в шее подвержены люди, проводящие много времени в сидячем положении, и дети школьного возраста.