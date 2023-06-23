Отчет: к 2050 году более 1,3 млрд взрослых в мире будут страдать диабетом

По прогнозам ученых, к 2050 году более 1,3 миллиарда взрослых в мире будут страдать диабетом. Ожидается, что их число во всем мире удвоится, при этом тревожный рост будет зафиксирован в каждой стране и во всех возрастных группах. Результаты были опубликованы в журналах The Lancet и The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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Ожидается, что ни в одной стране не произойдет снижения заболеваемости диабетом в течение следующих 30 лет. Эксперты назвали эти данные тревожными, заявив, что диабет опережает большинство заболеваний в мире, представляя серьезную угрозу для людей и систем здравоохранения. Отдельно ООН прогнозирует, что к 2050 году население Земли составит около 9,8 миллиарда человек. Это говорит о том, что к тому времени каждый седьмой-восьмой человек на планете будет жить с диабетом, отмечает Guardian.

Пандемия усилила неравенство в отношении диабета во всем мире. По словам авторов исследования, у людей с диабетом вероятность развития тяжелой инфекции COVID-19 и смерти в два раза выше, чем у людей без диабета, особенно среди этнических меньшинств. В исследовании также показано, как широкомасштабные и глубоко укоренившиеся последствия расизма и социальной несправедливости приводят к неравномерному воздействию на глобальную распространенность диабета, лечение и летальные исходы от этого заболевания.