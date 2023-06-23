Гинеколог рассказала о ключевых признаках рака шейки матки

Гинеколог Комарова рассказала о ключевых признаках рака шейки матки
Незаметные изменения в шейке матки могут привести к развитию рака, представляющего опасность для здоровья женщин. Доктор гинекологии Елизавета Комарова в интервью «МедикФорум» подчеркнула, что основной причиной заболевания являются микроскопические изменения, которые могут оставаться незамеченными.
Ранними признаками рака шейки матки могут быть аномальные вагинальные кровотечения, необычные выделения, дискомфорт во время полового акта или необъяснимая боль в пояснице или тазу, отмечает специалист. В случае появления этих симптомов требуется незамедлительная консультация у гинеколога.
Регулярный скрининг шейки матки имеет важное значение для выявления заболеваний. По словам Комаровой, своевременное обнаружение и лечение помогут предотвратить прогрессирование рака и остановить его развитие.