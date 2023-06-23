Гинеколог рассказала о ключевых признаках рака шейки матки

Незаметные изменения в шейке матки могут привести к развитию рака, представляющего опасность для здоровья женщин. Доктор гинекологии Елизавета Комарова в интервью «МедикФорум» подчеркнула, что основной причиной заболевания являются микроскопические изменения, которые могут оставаться незамеченными.

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Ранними признаками рака шейки матки могут быть аномальные вагинальные кровотечения, необычные выделения, дискомфорт во время полового акта или необъяснимая боль в пояснице или тазу, отмечает специалист. В случае появления этих симптомов требуется незамедлительная консультация у гинеколога.