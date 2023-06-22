Отоларинголог оценила негативное влияние храпа на здоровье

Отоларинголог Исупова оценила негативное влияние храпа на здоровье
Храп во время сна может обернуться рядом опасных последствий для здоровья. Их перечислила врач-отоларинголог Юлия Исупова.
Во время этого процесса у человека расслабляется мягкое небо и язычок. Это приводит к сужению дыхательных путей и сопровождается дребезжащими звуками. Сон человека при этом становится беспокойным.
Также может наблюдаться гипоксия, повышенное артериальное давление и тахикардия. Кроме того, в ряде случаев возникает острое нарушение мозгового кровообращения и внезапная смерть во время сна.
При регулярном храпе медик рекомендовала обращаться за помощью к оториноларингологу. Специалисты могут назначить лечение или провести криопластику мягкого неба, пишет ИА «Комиинформ».