Отоларинголог оценила негативное влияние храпа на здоровье

Храп во время сна может обернуться рядом опасных последствий для здоровья. Их перечислила врач-отоларинголог Юлия Исупова.

Во время этого процесса у человека расслабляется мягкое небо и язычок. Это приводит к сужению дыхательных путей и сопровождается дребезжащими звуками. Сон человека при этом становится беспокойным.

Также может наблюдаться гипоксия, повышенное артериальное давление и тахикардия. Кроме того, в ряде случаев возникает острое нарушение мозгового кровообращения и внезапная смерть во время сна.