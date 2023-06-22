Врач раскрыла причины опасных щелчков в челюсти

Челюсть может щелкать из-за дефекта прикуса и при других патологиях, предупредила генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. Врач в беседе с «Лентой.ру» раскрыла и другие причины опасного состояния.

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Чаще всего, если сустав щелкает при движении челюсти, но не болит, люди не спешат обращаться к врачу, говорит стоматолог. Однако, по ее словам, это не является нормой и требует медицинской помощи.

Причиной щелчков челюсти может стать дефект прикуса, пояснила стоматолог. Дефекты могут быть врожденными или появляться после неправильного лечения.

Длительный стресс, эмоциональные перегрузки, воспалительные процессы могут спровоцировать развитие повышенного мышечного тонуса. Он в свою очередь может стать причиной щелчков в челюсти, продолжила Маруфиди.

Некоторые люди привыкают пережевывать пищу одной стороной челюсти, продолжила стоматолог. Это может спровоцировать деформацию челюсти. Артроз и артрит также приводят к нарушениям в структуре нижнечелюстного сустава. В результате появляются посторонние звуки при работе челюсти.

Маруфиди предупредила, что, если проигнорировать щелчки и вовремя не обратиться к врачу, могут возникнуть боль, спазм мышц лица, проблемы со слухом, отечность в районе челюсти, повышенная стираемость зубов и даже изменения мимики.