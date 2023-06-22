Дерматолог объяснила, о каких болезнях говорит цвет кожи

"Окрашивание кожи в желтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью, желчным пузырем или желчными путями. Пожелтение кожи – это симптом, появление которого может быть связано с такими заболеваниями, как гепатит, цирроз печени, предпеченочная желтуха, желчнокаменная болезнь, повреждение печени в результате отравления", — перечислила эксперт.

У тех, кто курит, кожа может принять желто-серую окраску, коричнево-желтая кожа может быть признаком заболеваний мочевыделительной системы, в частности почечной недостаточности и уремии.

Покраснение на коже может быть связано с аллергическими реакциями, экземой, псориазом, розацеа, ожогами, инфекциями кожи и некоторыми аутоиммунными заболеваниями, добавила Тахтарова. Кроме того, на заболевания, которые связаны с нарушением кровообращения или поставки кислорода в организм, может указывать синюшность кожи, или цианоз, отметила врач.