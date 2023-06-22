Дерматолог объяснила, о каких болезнях говорит цвет кожи

Изменения цвета кожи могут сигнализировать о появлении некоторых заболеваний, рассказала Life врач-дерматолог, венеролог, миколог, косметолог "СМ-Косметология" Диана Тахтарова.
"Окрашивание кожи в желтый цвет свидетельствует о проблемах с печенью, желчным пузырем или желчными путями. Пожелтение кожи – это симптом, появление которого может быть связано с такими заболеваниями, как гепатит, цирроз печени, предпеченочная желтуха, желчнокаменная болезнь, повреждение печени в результате отравления", — перечислила эксперт.
У тех, кто курит, кожа может принять желто-серую окраску, коричнево-желтая кожа может быть признаком заболеваний мочевыделительной системы, в частности почечной недостаточности и уремии.
Покраснение на коже может быть связано с аллергическими реакциями, экземой, псориазом, розацеа, ожогами, инфекциями кожи и некоторыми аутоиммунными заболеваниями, добавила Тахтарова. Кроме того, на заболевания, которые связаны с нарушением кровообращения или поставки кислорода в организм, может указывать синюшность кожи, или цианоз, отметила врач.
"Чаще всего бледность кожи указывает на анемию - состояние, при котором уровень гемоглобина и красных кровяных клеток в крови снижается. Также, бледность кожи наблюдается при гипогликемии (низком уровне сахара в крови), хронической сердечной недостаточности, дефиците железа и гипотиреозе (заболевании эндокринной системы)", — продолжила дерматолог.