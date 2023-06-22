Стоматолог рассказал, как остановить кровоточивость десен

«Если выяснилось, что причина крови во рту — налет, и мы не хотим обращаться к стоматологу, то просто пасту покупаем против кровоточивости десен. Причина никуда не девается, но кровоточивость уменьшается. В дальнейшем состояние может усугубиться, и это приведёт к тому, что десна начнёт уходить вместе с костной тканью, зубы станут подвижными, очень чувствительными. Бывают даже такие случаи, когда зубы выпадают», — отметил Ковалев.