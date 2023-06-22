Чтобы не лишиться зубов: стоматолог рассказал, как остановить кровоточивость десен
Повреждённая пломба или гормональный сбой могут привести к кровоточивости десен. Об этом пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-стоматолога Никиту Ковалева.
По словам эксперта, кровь появляется, когда что-то травмирует десну.
«Это либо зубной налет, либо пломба, либо старая коронка, которая уже отклеилась. Подобное может случиться во время беременности из-за гормональных перестроек, хотя сбой может быть у женщины и в обычном состоянии», — говорит Ковалев.
Кровоточивость десен — лишний повод обратиться к стоматологу. По словам медика, проблема может привести к выпадению зубов.
«Если выяснилось, что причина крови во рту — налет, и мы не хотим обращаться к стоматологу, то просто пасту покупаем против кровоточивости десен. Причина никуда не девается, но кровоточивость уменьшается. В дальнейшем состояние может усугубиться, и это приведёт к тому, что десна начнёт уходить вместе с костной тканью, зубы станут подвижными, очень чувствительными. Бывают даже такие случаи, когда зубы выпадают», — отметил Ковалев.
Стоматолог рекомендует решать проблему кровоточивости с помощью профгигиены. Врач оценит состояние полости рта и уберет то, что повреждает десну.
«При гормональных нарушениях назначаются поддерживающие пасты, которые просто доочистят и помогут поддержать здоровье полости рта в порядке», — добавил медик.