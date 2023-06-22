Как организм человека реагирует на запой

Алкоголизм — психологическое и физиологическое заболевание, которое проявляется как зависимость от токсинов в спиртном. Человек со временем привыкает к отравлению подобными веществами и не может избавиться от неприятных симптомов.

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Несмотря на то, что некоторые врачи говорят о безопасных дозах алкоголя, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает на том, что любой алкоголь и в любых количествах опасен для организма. Гораздо опаснее для человека запойный характер употребления спиртного — в таком случае токсины сильно влияют и на ментальное здоровье. Об этом — в материале “Рамблера”.

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Суть эксперимента

Ученые из Венгрии провели эксперимент на самцах мышей для того, чтобы определить, как организм реагирует на запой. Результаты исследования они опубликовали в медицинском журнале Science.

В качестве эксперимента самцы мышей на протяжении четырех дней употребляли спирт вместо воды. При этом воду на алкоголь заменяли на 2-4 часа ежедневно. Спустя четыре дня мышам переставали давать спирт и следили за тем, как меняется их поведение.

Сначала грызунов запускали в лабиринт — с помощью него ученые проверяют уровень тревожности. Других отправляли в бассейн для того, чтобы также выявить тревожность и наличие депрессии. Еще одна группа мышей попадала в социальную арену, чтобы ученые могли определить их уровень социального взаимодействия. В конце каждая группа мышей сдавала анализ крови.

Результаты и выводы

В качестве результатов исследования, ученые отметили, что мыши не могли найти выход из лабиринта на четвертый день запоя. По сравнению с контрольной группой, которая не употребляла спирт, это оказалось слишком серьезным отличием. В бассейне они не плавали и большую часть времени старались выбраться наружу.

На социальной арене мыши точно так же взаимодействовали друг с другом, как и те, что не употребляли алкоголь. Однако с новыми знакомыми они проводили гораздо больше времени.

Также ученые отметили, что на следующий день после отмены алкоголя тревожное состояние у мышей усилилось. Они становились менее активными и гораздо меньше общались с сородичами.