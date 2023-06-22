Как стоматологи подбирают анестезию при лечении зубов

Как подбирают анестезию при лечении зубов: ответ стоматолога
При лечении зубов стоматологи используют несколько типов анестезии. Под каждого пациента обезболивающее подбирается индивидуально, исходя из запроса и прежнего опыта. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.
«Как правило, пациенты не любят анестезию, потому что она долго и мучительно «отпускает». Если человек знает, что у него высокая чувствительность к препарату, то может просто попросить ввести анестезию «полегче» (без сосудосуживающего компонента) – она отходит быстрее, чем обычная. Но такой вариант, к сожалению, не подойдет, если манипуляции будут длительными и травматичными», – пояснил врач.
Есть пациенты, которые просят вколоть препарат, максимально блокирующий чувствительность. Еще один тип – «вырубите, чтобы я ничего не видел», поделился Ешидоржиев. Последний вариант анестезии вполне возможен, просто нужно заранее попросить об этом.
А если человек посещает стоматолога впервые, то, вероятнее всего, именно так и будет сделано, ведь врач еще не в курсе его индивидуальных особенностей. Так будут исключены все риски.
Поэтому, когда специалист спрашивает пациента о том, как он переносит анестезию, важно очень подробно ответить. Чем больше данных будет у доктора, тем легче процесс введения анестезии окажется для обоих.
«Первое, что нужно сказать, – не было ли аллергии на анестетик раньше. Второе – не низкое ли давление. Бывает, если человек гипотоник, иногда даже голодный гипотоник, анестезия может ввести его в обморок. Нужно сообщать о всех особенностях и опыте – не болела ли голова, быстро ли отпустило, понадобилось ли докалывать и так далее», – добавил собеседник.