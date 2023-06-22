Как стоматологи подбирают анестезию при лечении зубов

«Первое, что нужно сказать, – не было ли аллергии на анестетик раньше. Второе – не низкое ли давление. Бывает, если человек гипотоник, иногда даже голодный гипотоник, анестезия может ввести его в обморок. Нужно сообщать о всех особенностях и опыте – не болела ли голова, быстро ли отпустило, понадобилось ли докалывать и так далее», – добавил собеседник.