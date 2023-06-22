Нередко поджелудочная железа дает о себе знать появлением казалось бы нетипичного симптома - болью в пояснице. Грыжа, почки, нерв защемило - обычно так пациенты объясняют дискомфорт.

"Когда болит поясница, мало кто вспоминает про поджелудочную. Зря. Ведь если боль появляется внезапно, чаще вечером или ночью, то тут уже можно заподозрить панкреатит", - пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

В этом случае с обращением к врачу лучше не медлить - "если поджелудочная развалилась, ее уже не восстановить". У некоторых пациентов этот процесс разрушения поджелудочной постепенный, он продолжается много лет, отметил врач.

Однако "острая стадия" может дать о себе знать внезапно. Острый панкреатит проявляется сильной и резкой болью в животе. К ней могут присоединиться тошнота и рвота.

"Это вынуждают большинство людей обратиться к врачу. Но все же находятся и те, кто сидит дома и мужественно терпит. Это первые кандидаты на кладбище. Любую острую боль терпеть нельзя ни в коем случае, так как она указывает на тяжелое заболевание. Будь то панкреатит, инфаркт или разрыв кисты яичника", - предупредил гастроэнтеролог.

Еще один повод задуматься о состоянии поджелудочной - послабление стула после употребления шашлыка, даже небольших порций алкоголя.

"Если после пикника возникает послабление стула, это значит, что проблемы с поджелудочной есть. Необходимо проверить ферменты", - подчеркнул специалист.