$84.25+0.0192.00-0.07

Любое лекарство может вызвать анафилактический шок

Евгений Джус, заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ «МЕДСИ на Белорусской», заявил, что любое лекарство способно вызвать анафилактический шок, в том числе контрастное вещество для лучевой диагностики.

Любое лекарство может вызвать анафилактический шок
© Unsplash

«Перед исследованием с внутривенным контрастированием важно знать, есть ли аллергологический анамнез у пациента. Если он отягощён, то необходима консультация аллерголога», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, Оксана Пивоварова, доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения, отметила, что аллергические реакции после введения контрастного вещества при МРТ бывают очень редко.

«Тем не менее врач должен проводить детальный опрос пациента: анамнез настоящего заболевания, анамнез жизни, чтобы выяснить факторы, которые могут быть опасны на предмет развития аллергических реакций», — заявила она.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители