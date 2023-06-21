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Невролог назвала опасный и неэффективный метод борьбы с мигренью, который стоит избегать

Самостоятельное лечение мигрени с помощью лекарственных препаратов может быть опасным, особенно при частом приеме лекарств, рассказала Pravda.Ru врач Наталья Суворинова.

Опасный и неэффективный метод борьбы с мигренью
© Газета.ру

Специальные таблетки могут помочь при мигрени, однако важно понимать, как часто и какие именно лекарства стоит принимать, предупредила она.

«Однозначно нельзя злоупотреблять обезболивающими. У каждого препарата есть свои ограничения. Запрещено принимать противовоспалительные препараты больше 10 раз в месяц. Передозировка нестероидных противовоспалительных препаратов вызывает абузусные головные боли, нарушаются функции печени» — отметила Суворинова.

При этом эксперт указала на то, что игнорировать болезнь нельзя, поскольку в этом случае тяжелое состояние участится.

«Надо поставить диагноз, то есть пойти к неврологу и убедиться, что у человека мигрень, поскольку есть другие виды головной боли, при которых нужен иной подход к лечению», — добавила она.

Доктор медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра «К-9» Наталья Шиндряева до этого говорила, что стресс и недосып, изменения погоды, сильные запахи, пропущенные приемы пищи, громкие или неожиданные звуки, а также яркий или мигающий свет — это причины, которые могут спровоцировать мигрень.

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